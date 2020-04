Voedselbank West-Friesland ziet lichte groei in aantal klanten

WEST-FRIESLAND - Steeds meer mensen verkeren door de coronacrisis in financiële problemen. Dit merken ze ook bij diverse voedselbanken, maar bij Voedselbank West-Friesland valt de toename van het aantal mensen dat steun nodig heeft mee. "We hadden een enorme toeloop verwacht, maar dat is nog niet gebeurd", aldus coördinator Han Neef.

Neef werkt bij Voedselbank West-Friesland en ziet per week drie tot vier mensen zich aanmelden bij de voedselbank. "Per maand komen er, na intakegesprekken, ongeveer negen personen bij", zegt hij. "We hopen het natuurlijk niet, maar we verwachten dat er in de komende maanden veel meer mensen zich bij ons zullen aanmelden." Volgens de coördinator gaat de crisis bij veel ondernemers en particulieren in de komende maanden financieel merkbaar worden. "Er zijn gelukkig veel mensen die door het ministerie financieel zijn ondersteund", zegt Neef. "Die zitten nu in een soort overbruggingsperiode." Veel donaties aan de voedselbank Voedselbank West-Friesland weet door de coronacrisis dat zij niet meer langs supermarkten kan gaan om winkelend publiek om donaties te vragen. Hier is immers directer contact voor nodig dan de anderhalvemeter-maatregel die door het kabinet is ingesteld. "Daar kwamen heel veel producten uit", vertelt Neef. "Maar we zien heel veel donaties van particulieren en mensen met kleine bedrijven voorbijkomen. Ze geven bijvoorbeeld geld of producten. Daar zijn we ontzettend blij mee." De coördinator is vervuld van trots over de acties die zijn opgezet en met de donaties die binnen komen. "En we zijn een beetje aan het sparen. Zo kunnen we de mensen een mooi pakket mee blijven geven."

Quote We hebben een grote wachtlijst voor mensen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger Han Neef, voedselbank West-Friesland

Voedselbank West-Friesland ziet door de coronacrisis ook een groot aantal aanmeldingen van vrijwilligers. Een aantal oudere, en kwetsbare, medewerkers zit momenteel zo veel mogelijk thuis. Hun plekken worden opgevuld door jongeren die anders in de horeca werkten. "We kregen zo veel aanmeldingen in de afgelopen weken, dat we nu zelfs een grote wachtlijst hebben voor vrijwilligers", vertelt Neef. "Het is hartverwarmend om te zien dat zo veel mensen een bijdrage willen leveren. Normaal gesproken opereren we het liefst in de luwte."