Honderden spellen voor de voedselbank: "Dit lijkt me een heel goede bestemming"

ALKMAAR - Kunstenaar Jan Hoek uit Alkmaar bracht in de jaren '90 het spel Rommelo op de markt. Omdat het geen bestseller werd, zouden zijn zolder en atelier nog lang volliggen met spellen. Nu, ruim twintig jaar later, worden ze aan voedselbankklanten gegeven. "Dan heeft het een goede bestemming en ik krijg er weer wat ruimte bij."

Nu we door het coronavirus zoveel mogelijk binnen moeten blijven, worden puzzels en spelletjes weer massaal uit de kast getrokken. "Dit zou een goed moment zijn om mijn spel te promoten en te verkopen", vertelt Hoek aan NH Nieuws. "Maar ik wil ook niet profiteren van de situatie. Dan geef ik het liever weg." Goed gevoel En daarom kwam de actie van June Hoogcarspel van NH Radio als geroepen. Samen met luisteraar Caroline van Warmerdam zamelde ze geld in voor de voedselbank. Er werd uiteindelijk ruim 13 duizend euro opgehaald. "Ik hoorde de oproep en aangezien mensen thuis moeten blijven en zichzelf moeten vermaken, lijkt me dit een hele goede bestemming. Daar heb ik een goed gevoel bij, geld is ook niet alles."

Hoek speelde het spel Rommelo tientallen jaren geleden bij kennissen uit Canada en wilde het ook hebben. Maar bij de winkel kon hij het niet krijgen. Daarop besloot hij het spel voor Nederland te ontwikkelen. Hoek liet op eigen kosten zo'n drieduizend stuks fabriceren. Uiteindelijk kon hij een groot deel verkopen maar een succes werd het niet. "Mijn valkuil was dat ik het zelf een geweldig spel vond en ik dacht dat iedereen dat wel vond." Leuk spel Een deel van de driehonderd spellen is voor de voedselbank van Alkmaar. Een ander deel wordt verdeeld over voedselbanken in de rest van de provincie Noord-Holland. Het spel Rommelo is, hoewel het niet echt bekend is, volgens Hoek erg leuk om te spelen. "Je hoeft er niet bij na te denken en ook kinderen vanaf zes jaar oud kunnen het spelen."