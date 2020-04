Gooise voedselbank ziet steeds meer mensen door coronacrisis

De voedselbank benadrukt dat mensen die even veel minder of helemaal geen inkomen hebben, zonder daar over te twijfelen een aanvraag voor een voedselpakket mogen doen. "Het is belangrijk dat mensen weten dat wij alleen kijken naar het besteedbare inkomen en niet of iemand bezittingen heeft. Iedereen die hulp nodig heeft kan aankloppen. Het belangrijkste is dat mensen voldoende te eten hebben. Mensen die acuut in de problemen zijn geraakt kunnen ons bellen voor een noodpakket en verdere hulp", zegt voedselbankcoördinator Gert Haas.

Voedselbank soepeler

Omdat de nood steeds hoger wordt, handelt de voedselbank een stuk soepeler. "Wij geven in principe bij een hulpvraag een voedselpakket mee. Afhankelijk van de situatie kan ook besloten worden dat iemand vier weken lang een voedselpakket krijgt, in afwachting van een officiële aanvraag", zegt Haas. Ook die aanvraag wordt soepeler behandeld, omdat alle gegevens vaak niet meteen kunnen worden nagetrokken. "Niemand kan er wat aan doen dat het financieel minder gaat."

De samenstelling van de voedselpakketten gaat wel anders dan normaal. De pakketten worden van te voren samengesteld, waardoor producten niet meer zelf uitgekozen kunnen worden. Daar komt bij dat er de laatste tijd flink minder voedsel binnenkomt. Door financiële hulp van gemeenten is de inhoud van de voedselpakketten voorlopig wel gewaarborgd.