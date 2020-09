Uitvaartverzorger Pieter haalt 20.000 mondkapjes op voor Voedselbanken Noord-Holland Noord

"Als ik ooit iets kan doen om te helpen, hoor ik het graag", zei hij ooit tegen Carla van Hoorn van de voedselbank. Ze kwam daar vorige week op terug toen zij hem vroeg 1000 mondmaskers te doneren aan Voedselbank Langedijk. Niet alleen bleek Dekker een man van zijn woord en doneerde hij 1000 mondmaskers, ook startte hij een inzamelingsactie om meer minderbedeelden te kunnen helpen.

Via social media riep hij de hulp in van anderen. "Cliënten van de voedselbank kunnen moeilijk rondkomen en leven onder de armoedegrens. Zij hebben alle hulp nodig. Uitvaartverzorging Pieter Dekker doneert 1000 stuks. Wie wil er meedoen?"

Goeddoeners

Zijn oproep bleek een groot succes. In totaal werden er bijna 20.000 mondmaskers gedoneerd. "Je ziet de kracht van mensen en bedrijven die goed willen doen voor andere mensen. We hebben twintigduizend mondkapjes - veel te veel voor Langedijk. We gaan ze nu naar behoefte verdelen over de voedselbanken in heel Noord-Holland Noord en West-Friesland."

Vrijdagochtend overhandigde Dekker de gigantische opbrengst aan de organisatie van de Langedijkse voedselbank.