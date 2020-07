Voedselbank deelt hengels uit: "Als elk kind 800 kreeften vangt, komen we een heel end"

Niet alleen is ze blij dat kinderen die het minder breed hebben hierdoor aan de wedstrijd kunnen deelnemen, ook is ze verheugd dat de vijftig jeugdvissers in spé nu kans maken op één van de felbegeerde prijzen. "Er wordt elke maand een prijs uitgereikt en de wedstrijd duurt tot september, dus er valt vast iets moois te winnen voor deze kinderen."

De gemeente kan de vijftig extra handen goed gebruiken; zonder natuurlijke vijanden vermenigvuldigt de kreeft zich razendsnel. Vlak boven de waterlijn bij kadeoevers of slootkanten graven de dieren gangen. Daar kan een kreeft wel achthonderd tot duizend (!) eitjes in kwijt. "Er is eigenlijk niet tegenop te vissen, dat weten we. We zullen toch ook naar andere oplossingen moeten gaan kijken, maar alle beetjes helpen natuurlijk", aldus Strijbis.

Dat laten 'De Grote Zeven' uit Langedijk zich geen twee keer zeggen. Dag in, dag uit vist een groep van zeven vrienden zoveel mogelijk rivierkreeften uit de 'Langedoikse' wateren. Bij elkaar hebben ze al bijna 500 beestjes gevangen. De gewenste prijs, een buitenboordmotor, komt steeds dichterbij. Stijn (13) "We hebben uitgerekend dat de buitenboordmotor de duurste prijs is, dus daar gaan we voor. We zijn van plan 'm te verkopen en het geld onder elkaar te verdelen. Toch gaat het de vrienden uiteindelijk niet om het prijsgeld, maar om het samenzijn."We staan hier vooral omdat we het leuk vinden. We zitten allemaal in groep 8, dus nu kunnen we nog veel extra tijd met elkaar doorbrengen."