Rivierkreeften in ruil voor een spelcomputer: Langedijk vraagt jeugd om hulp bij bestrijding plaag

Inmiddels is de rivierkreeft uitgegroeid tot een ware Nederlandse plaag, en zwemmen er miljoenen exemplaren in de Nederlandse wateren. Ze tasten de waterkwaliteit en onderwatervegetatie aan, en brengen schade toe aan oevers en waterkeringen met het graven van gangenstelsels. "Bij Kinderdijk (Zuid-Holland red.), waar deze gegraven gangenstelsels van rivierkreeften en muskusratten elkaar ontmoeten, is twee jaar geleden al eens een lek ontstaan. Ook wij zien steeds meer gangen", waarschuwde ecoloog Maloe Dekker van Waterschap Rivierenland in het AD.

van Naturalis ontdek je welke 15 soorten rivierkreeften in Nederland te vinden zijn.

Tel mee

en Naturalis monitoren de rivierkreeftenstand in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat de zoetwaterkreeft bezig is aan een een explosieve opmars; de afgelopen twintig jaar is het aantal soorten rivierkreeften in Nederland verdubbeld. Met de

Kreeftenwaarnemingen en krantenknipsels kunnen worden doorgegeven worden door het formulier hiernaast in te vullen of worden ingevoerd op de portals waarneming.nl of telmee.nl.