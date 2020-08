Gratis mondkapjes voor leden van voedselbank om boetes te voorkomen

LANGEDIJK - Wie in het openbaar vervoer geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. Een onbetaalbaar risico voor klanten van de voedselbank. In Langedijk deed de organisatie daarom een oproep, in de hoop mondkapjes aan klanten uit te kunnen delen. Uitvaartverzorging Pieter Dekker doneerde op verzoek zo'n duizend mondkapjes. "We rollen dit initiatief ook uit naar andere voedselbanken."

ANP/Adobe Stock

Vanuit de organisatie kreeg de uitvaartverzorger de vraag of hij nog een voorraad mondkapjes kon missen voor klanten van de voedselbank. Daar hoefde Dekker niet lang over na te denken. Hij sponsorde duizend mondkapjes en riep via social media anderen op ook mee te doen. "Cliënten van de voedselbank kunnen moeilijk rondkomen en leven onder de armoedegrens. Zij hebben alle hulp nodig. Uitvaartverzorging Pieter Dekker doneert 1000 stuks. Wie wil er meedoen?", schreef hij in een bericht op Facebook. Het bericht werd al gauw tientallen keren gedeeld. Zijn gulle donatie bleek aanstekelijk te werken - diverse bedrijven besloten geld of materiaal te doneren. Onder meer Peter Strijbis van Punt Systeembouw. Hij doneerde duizend euro voor de aanschaf van mondkapjes. Uit de hand gelopen Inmiddels zijn er meer dan 16.000 mondkapjes gedoneerd. "Echt helemaal geweldig. Zo zie je maar, als we de krachten bundelen dan ben je tot veel in staat. We hebben nu ook meer dan genoeg mondkapjes voor andere voedselbanken in Noord-Holland", vertelt Dekker tegen NH Nieuws.

Carla van der Hoorn van Voedselbank Langedijk laat aan NH Nieuws weten zeer blij te zijn met de actie. Ze hoopt de maskers vanaf volgende week aan haar klanten uit te kunnen delen. "We kregen steeds meer vraag om mondkapjes. Omdat Rob Dekker een aantal jaar geleden aangaf graag iets te willen doen voor de Voedselbank, besloot ik een beroep te doen op zijn netwerk. Het is inmiddels een beetje uit de hand gelopen." Naald, draad en plakband Dekker hoorde via via een verhaal dat een cliënt van de voedselbank al een maand met hetzelfde kapotte mondkapje deed. "Met naald, draad en plakband werd het mondkapje iedere keer gerepareerd. Gelukkig is dat met dit initiatief niet meer nodig." De uitvaartverzorger laat aan NH Nieuws weten dat is er inmiddels contact is gelegd met de coördinator van alle voedselbanken in Noord-Holland. "De duizenden overige kapjes willen we doneren aan andere voedselbanken in Noord-Holland Noord. De ingezamelde mondkapjes brengen we eerst allemaal naar Langedijk. Vanuit dat punt worden ze verstuurd naar andere locaties, aldus Dekker tegen NH Nieuws.