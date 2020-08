Voedselbank Purmerend: "Meld je als je hulp nodig hebt"

PURMEREND - Pasta, rijst, hagelslag: het zijn producten waar Anita de Snaijer van de Voedselbank Purmerend blij van wordt. Namens de hulporganisatie zamelde ze dinsdag in bij de supermarkt in Purmerend.

De actie lijkt succesvol te zijn: tijdens het interview met NH Nieuws krijgt De Snaijer om de haverklap producten aangereikt. "Er zijn veel mensen die langslopen en die wat komen brengen. Zo doen we het met zijn allen, toch?" aldus een passerende klant.

"We willen graag helpen en kunnen dat ook"

Quote

De Snaijer ziet dat het aantal hulpvragen bij de Voedselbank in Purmerend de afgelopen tijd ongeveer gelijk blijft. "We denken zeker dat er mensen zijn die onze hulp nodig hebben en niet aankloppen. Mensen ervaren het als een drempel die ze over moeten stappen, ze hebben schaamte om hulp te vragen."

Daarom doet ze een oproep: "Als je hulp nodig hebt, zoek het alsjeblieft. We snappen dat het heel lastig is en dat je het niet wilt, maar vaak wordt het dan alleen maar erger. We willen graag helpen en kunnen dat ook."