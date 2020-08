Voedselbank Langedijk voorbereid op stijgende vraag naar pakketten

BROEK OP LANGEDIJK - De Nederlandse voedselbanken bereiden zich voor op een groei van het aantal klanten. De verwachting is dat door de economische krimp en de stijging van de werkloosheid meer mensen moeite krijgen om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Ook in Langedijk houden ze rekening met een toenemende vraag.

Op dit moment zit Voedselbank Langedijk op 65 pakketten. "Dat is het normale aantal, we zien dus nog geen toename", vertelt bestuurslid Carla van Hoorn aan mediapartner Langedijk Centraal. "Alleen tijdens de crisis een aantal jaar geleden zaten we boven de 100."