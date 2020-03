Inzamelingsactie Voedselbank Langedijk: "Wij hebben een tekort aan houdbare producten"

"Wij waren aangenaam verrast toen wij een mail van de wethouder kregen met de vraag of, en zo ja hoe, de gemeente ons zou kunnen helpen in deze moeilijke tijd", zegt Carla van Hoorn van Stichting Voedselbank Langedijk.

Inzamelingscontainers

Vanaf morgen staan er oranje inzamelingscontainers bij De Binding. "Wij hebben een tekort aan houdbare producten. Denk aan pasta, rijst, sauzen, blikjes enzovoort." Versproducten heeft de Voedselbank genoeg. "De leveranciers in de omgeving zijn gelukkig blijven leveren."

De gevraagde producten kunnen - het liefst in een tas - in de containers worden gedeponeerd tijdens de openingstijden van de gemeente Langedijk: maandag tot en met donderdag 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Het adres van De Binding is Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.

Levering

Lions Club Langedijk zal er uiteindelijk voor zorgen dat de spullen bij de Voedselbank worden afgeleverd. Daar zullen de vrijwilligers de ingezamelde levensmiddelen sorteren en verdelen over de voedselpakketten.