Bedenker ‘Zeesluis IJmuiden’ overdonderd door aandacht: "Zoveel ophef had ik niet verwacht"

IJMUIDEN - Liesbeth van de Pieterman werd gister gekroond tot winnaar, zij bedacht de naam 'Zeesluis IJmuiden' . Ze is blij met de winst en met de naam, maar is overrompeld door alle aandacht en de grappen en grollen die de naam teweeg brengt, vertelde Liesbeth vanochtend op NH radio.

"Ik heb maling aan wat ze zeggen of schrijven, dat moeten mensen zelf weten. Ik ben heel blij met de naam 'Zeesluis IJmuiden'", zegt de IJmuidense. "Het is simpel, maar het is de grootste zeesluis en het is in IJmuiden. Precies wat het is."

De hoeveelheid aandacht die de winst met zich meebrengt, had Liesbeth niet verwacht. "Hoeveel telefoontjes en appjes ik nu krijg, is ongelooflijk. Mijn familie grapten al dat ik wel een BN’er lijk en dat ik binnenkort met een beveiliger over straat moet", zegt Liesbeth lachend.

