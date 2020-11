Culturele sector niet verrast door nieuwe maatregelen: "Last met zijn allen dragen"

De culturele sector in Alkmaar schikt zich in het lot. Er is teleurstelling, maar vooral begrip. "Het is vreselijk jammer", stelt Eva Groentjes van het Stedelijk Museum in Alkmaar. "Maar we vinden het niet meer dan vanzelfsprekend dat we de last met z'n allen dragen. Kijk naar de horeca, die zijn al weken dicht."

De musea in Amsterdam sluiten zich daarbij aan. Uit een inventarisatie onder de musea blijkt dat ze ervan overtuigd dat zij de afstanden goed kunnen waarborgen, toch vinden zij zonder uitzondering dat het terugdringen van de besmettingscijfers het belangrijkst is. "We hopen dat de tijdelijke sluiting effect heeft," zegt Kim Koopman, woordvoerder van het Amsterdam Museum. "We werken namelijk hard door aan de tentoonstellingen en hopen daarvoor snel bezoekers te mogen ontvangen."

Enige uitje

"Het is ontzettend jammer, vooral voor onze bezoekers. Musea, bioscopen en theaters zijn voor veel mensen nu hun enige uitje", zegt een woordvoerder van museum Singer Laren. Ook de theaters en musea in Het Gooi reageren, net als de zalen in West-Friesland, gelaten, maar denken twee weken nog wel te overleven door eerdere overheidssteun. Ook is deze sluiting van twee weken, beter te behappen dan de tijdens de 'lockdown' eerder dit jaar. "Tijdens de eerste sluiting zijn we gestart met Singer TV. We maakten laagdrempelige filmpjes over verschillende kunstwerken. We merkten dat dat goed bekeken werd en erg gewaardeerd. Dat willen we nu zeker weer gaan oppakken."