Zwembad de Waterlelie dicht, zwemlessen gaan door: "Ik had die uitzondering niet verwacht"

AALSMEER - Vanaf morgen zal het Aalsmeerse zwembad De Waterlelie in ieder geval voor de komende veertien dagen haar deuren moeten sluiten, behalve voor zwemlessen. Dat is niet voor het eerst, maar wel weer een rake klap voor het zwembad. Toch heeft de directeur er alle begrip voor. "Het is zaak dat de zorg wordt ontlast en daar moeten ook wij solidair in zijn."

Het was voor Marten van Maastrigt een spannende avond. De directeur van ESA, de overkoepelende beheerder van meerdere sportlocaties in Aalsmeer en Kudelstaart, hoorde premier Mark Rutte vertellen dat de zwembaden vanaf morgenavond dicht gaan. "Ik dacht heel even dat ook sporthallen en gymzalen dicht zouden moeten,maar dat is niet aan de orde. De jeugd tot aan 18 jaar kan daar blijven sporten, en dat is mooi."

Minder klanten

Marten is bang dat niet alle gemiste inkomsten gecompenseerd zullen worden. "Het is een superslecht jaar. In hoeverre we gesteund worden is nog afwachten. We maken ons daar wel zorgen om. We zijn nooit meer 'normaal' open geweest. In een normale situatie komen er 1200 baanzwemmers per week, dat zijn er nu ongeveer 500. Of die klanten terug komen is nog maar de vraag."

Het is in ieder geval zeker dat het zwembad onder de grotendeelse sluiting zal lijden. "Twee weken geen inkomsten, dat is wat het betekent. Een zwembad is een plek waar mensen vanwege sociale contacten naartoe komen. Dat is er nu niet."