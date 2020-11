Westfriese zalen reageren gelaten op persconferentie: "De klap is deze keer minder hard"

WEST-FRIESLAND - Het kabinet kondigde vanavond een verzwaring van de coronamaatregelen aan; doorstroomlocaties als musea, theaters en bioscopen moeten de komende twee weken de deuren sluiten. De klap is deze keer minder hard, volgens de managers van podium De Drom en Cinema Oostereiland, maar evengoed 'zuur'.

Cinema Enkhuizen

Cinema Oostereiland heeft drie filmzalen die normaal gesproken volgeboekt zitten. De afgelopen weken waren de zalen slechts dunnetjes gevuld en dat maakt de klap volgens manager Margret Wagenaar minder hard. "Het is heel zuur, omdat we net met zijn allen een manier hebben gevonden om veilig naar de bioscoop te gaan, maar het verlies is nu minder groot, omdat we al flink afgebouwd waren in het aantal bezoekers." De komende weken zouden drie films in première gaan, de folders zijn al gedrukt en de kaartjes al verkocht. "We moeten de mensen afbellen en zorgen dat zij hun geld terug krijgen, daar zijn we wel druk mee morgen." Maar Wagenaar kan de schade in perspectief zien. "Je hele bedrijf valt stil en dat is best wel keihard, maar de zorg staat voor een grotere uitdaging en daar doen we dit voor. Dat besef is in ons team groot."

Quote "Je hele bedrijf valt stil en dat is best wel keihard, maar de zorg staat voor een grotere uitdaging en daar doen we dit voor" Marget Wagenaar - manager cinema Oostereiland

De financiële klap kan door de steunmaatregel vanuit de gemeente opgevangen worden, maar Wagenaar vindt het vooral jammer dat de toegevoegde waarde van 'de film' nu wegvalt. "Mensen vonden het zo heerlijk dat we nog open konden zijn. Het licht gaat uit en je bent even in een andere wereld, daar hebben we nu behoefte aan." De komende tijd is zij vooral druk met voorsorteren op de toekomst, want ondernemen is reageren op de wereld om je heen, stelt ze: "Als die wereld om je heen zó verandert, dan moet je daar rekening mee houden. Er is nog zoveel onzeker: als er straks een vaccin is, willen we dan wel weer dicht naast elkaar in een zaal zitten?" Tekst loopt door onder de afbeelding

De Drom - Enkhuizen

Tot stilstand Ook bij cultuurcentrum De Drom komt de klap minder hard aan dan de vorige keer, vertelt Annemarike van Putten-Bunschoten "Toen werden we vanuit de zesde versnelling tot stilstand gebracht en deze keer was de snelheid er al uit; we draaiden al op halve kracht, maar we zijn hier natuurlijk verre van blij mee." De Drom programmeert in deze tijd alleen in de weekenden en er zijn drie voorstellingen die niet door kunnen gaan. "Een van de voorstellingen is van het voorjaar al verschoven, dat is wel extra zuur voor de artiest en de bezoekers." De twee weken dat het theater dicht moet maken voor De Drom het verschil niet, maar het is een optelsom die de toekomst onzeker maakt, vertelt de manager. "Het hoopt zich op dit jaar en je hoopt gewoon dat je er met elkaar doorheen komt." De consequenties van afgelopen jaar zijn afhankelijk van wat er de komende maanden weer kan: ik denk dat er wel vijftien scenario's zijn hoe dit kan aflopen."

Quote "Alles moet met een slag om de arm: creatieve onbevangenheid maakt plaats voor berekendheid en dat is wel zonde" Annemarike van Putten-Bunschoten - manager De Drom

Die onzekere toekomst maakt het lastig vooruit plannen. "Normaal gesproken zijn we nu al lekker aan het brainstormen voor volgend seizoen, maar alles gaat nu met een slag om de arm. De creatieve onbevangenheid heeft plaats gemaakt voor berekendheid en dat is wel zonde." Voorlopig alles met een slag om de arm, maar De Drom gaat niet bij de pakken neer zitten benadrukt Annemarike. "We gaan morgen alles met frisse tegenzin weer regelen en we gaan er alles aan doen in de toekomst artiest en publiek weer bij elkaar te brengen; want die wisselwerking daar krijg je energie van. Dat ga ik nu wel even missen."