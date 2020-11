Vuurwerkverkopers maken zich zorgen over mogelijk verbod: "Het gaat om tonnen"

"Hier hebben we het vuurwerk al klaarliggen voor komende jaarwisseling", zegt Kuijk als hij naar één van de vier ‘bunkers’ loopt. "Er staat genoeg en er wordt continu aangeleverd, een logistieke uitdaging." De voorbereidingen van de verkopers beginnen al vroeg in het jaar. "We zijn hier het hele jaar mee bezig. "Het vuurwerk is nu al besteld, desinfectiemiddelen gereed… een verbod nu zou echt nog uit de lucht komen vallen."

Ook Raymond Erken uit Krommenie van van Vuurwerkgigant Zaanstreek maakt zich grote zorgen: "We hebben onze voorbereidingen in juli al getroffen. Je geeft geld uit, maar je weet niet of je dat terugziet."

Een woordvoerder van de gemeente Zaanstad laat weten dat compensatie voor de verkopers ‘niet aan de orde’ is. Erken hoopt dan maar dat bij een verbod verkopers landelijk worden gecompenseerd.

Illegaal vuurwerk

Erken meent dat met het verbod een enorme toename van illegaal vuurwerk gaat plaatsvinden: "Ik merk nu al dat het toeneemt. Elk rotje dat je nu hoort is illegaal. Mensen weten nu al dat het straks misschien niet mogelijk is om gewoon vuurwerk te kopen.”

Vanavond is er een vergadering in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Over twee weken valt de beslissing, liet verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten.