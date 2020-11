Gooise bios, museum en theater gelaten over coronasluiting: "Dit overleven we wel"

'T GOOI - Enorm balen, maar helaas nodig: zo reageren Gooise culturele instellingen op de nieuwe maatregelen die het kabinet vanavond heeft aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Musea, bioscopen en theaters moeten voor twee weken dicht. "Het is ontzettend jammer, vooral voor onze bezoekers. Musea, bioscopen en theaters zijn voor veel mensen nu hun enige uitje", zegt een woordvoerder van museum Singer Laren. Het Hilversumse filmtheater en het Bussumse theater Spant denken er hetzelfde over.

Het filmtheater baalt van de nieuwe sluiting, maar beseft dat het niet anders is. "Het liefst vermaken we natuurlijk elke avond een groep mensen met een mooie film. Dus dat wat betreft komt het natuurlijk wel hard aan dat we dicht moeten, maar we beseffen wel met z'n allen dat deze maatregelen kennelijk nodig zijn tegen het coronavirus. Daar vertrouwen we ook op. We hopen natuurlijk dat we over twee weken gewoon weer open mogen als het aantal besmettingen verder blijft dalen."

Het nieuws van vanavond komt voor de Gooise culturele instellingen niet als een verrassing. De maatregelen lekten de afgelopen dagen al uit. Het Hilversumse filmtheater besloot daarom maandag al de kaartverkoop voor het filmprogramma stil te zetten. "Dat hebben we gedaan omdat we natuurlijk al zo goed als zeker wisten dat onze deuren dichtgingen. We wilden voorkomen dat we weer heel veel rompslomp hadden met het bellen van mensen dat de films niet doorgaan en het teruggeven van het geld van alle verkochte kaartjes", vertelt medewerkster Steffie van der Horst.

Even geen mensen vermaken

Museum Singer Laren denkt er hetzelfde over. De afgelopen weken trok met museum, rekening houdend met de coronamaatregelen, gemiddeld 2.500 bezoekers per week. "We vinden het ontzettend jammer dat we die mensen dan nu voor twee weken teleur moeten stellen. We merken dat mensen sinds we open zijn juist heel graag weer naar het museum komen, vooral omdat er door alle coronamaatregelen al niet zo veel te doen is. En dan valt dit ook nog eens weg. En dat vinden wij als museum ook vervelend. We willen mensen vermaken en laten genieten van onze kunst. Als dat niet kan is dat erg rot, hoe begrijpelijk de maatregelen ook zijn", zegt Esther Driessen van Singer Laren. "Vandaag is net een expositie begonnen in ons museum van een jonge talentvolle kunstenares, Geertje van der Kamp. Het is haar eerste echte expositie. Ook voor haar vind ik dit echt heel enorm rot."

De medewerkers van museum Singer Laren kijken nu hoe ze kunstliefhebbers tijdens de gedwongen sluiting alsnog kunnen vermaken. "Tijdens de eerste sluiting zijn we gestart met Singer TV. We maakten laagdrempelige filmpjes over verschillende kunstwerken. We merkten dat dat goed bekeken werd en erg gewaardeerd. Dat willen we nu zeker weer gaan oppakken."

Gemiste inkomsten

Zowel Filmtheater Hilversum als museum Singer Laren geven aan de klap van de gemiste inkomsten van de komende twee weken wel op te kunnen vangen. De twee konden eerder al rekenen op geld uit het coronasteunfonds. Filmtheater Hilversum zag daarmee bijvoorbeeld het grootste deel van haar gemiste inkomsten doordat het afgelopen voorjaar ook dicht moest, worden vergoed. Datzelfde geldt voor Singer Laren. "Deze twee weken zijn mede daardoor geen kwestie van leven of dood. Dat overleven we wel", weet Driessen. "Maar daar moet ik ook wel meteen bij zeggen dat het allemaal niet te lang moet gaan duren."