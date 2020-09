Singer Laren ontvangt ruim 5 ton aan totale financiele steun

Begin augustus kwam naar buiten dat het Larense museum toch kon rekenen op financiele steun uit de landelijke coronapot. Het leek er eerst op dat Singer Laren buiten de boot zou vallen, omdat het geen 'rijksmuseum' is.

"Normaal gesproken zijn het alleen de overheidsmusea die hiervoor in aanmerking komen, wij zijn een particulier museum. Maar wij zijn wel een van de meest publiektrekkende musea van Noord-Holland en dat is beloond." De Lorm benadrukt dat het totale bedrag, naast een bijdrage uit de landelijke coronapot, ook bestaat uit andere regelingen omtrent coronasteun.

Singer Laren weer open

Singer Laren had de steun hard nodig. Het museum is maanden dicht geweest door het coronavirus en is pas sinds 30 juni weer helemaal open. Nu het museum weer open is, zijn er ook weer exposities te zien, waaronder 'Schilders van Licht' en binnenkort hangt ook het werk van Herman van Veen in het museum.