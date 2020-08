Ook museum Singer Laren kan rekenen op coronasteun

Singer Laren leek eerder buiten de boot te vallen, omdat het geen 'rijksmuseum' was. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft nu alsnog geld beschikbaar gesteld om andere musea in stand te houden. Alleen musea met meer dan 100.000 bezoekers per jaar kunnen aanspraak maken op de steun.

Hoeveel geld Singer Laren krijgt, wordt pas later bekend. Een voorwaarde is onder meer dat de gemeente Laren hetzelfde geldbedrag ook aan het museum geeft.

Zware klappen door coronavirus

Singer Laren heeft de steun hard nodig. Het museum is maanden dicht geweest door het coronavirus en is pas sinds 30 juni weer helemaal open. In de tussentijd is er nauwelijks geld binnengekomen. Nu het museum weer open is, kan het ook lang niet het aantal bezoekers ontvangen dat normaal naar binnen kan. Het museum schat dat dagelijks ongeveer de helft van het normale aantal bezoekers langskomt. Het programma in het theater ligt ook nog steeds stil.

Singer Laren is dan ook erg blij met de steun. "Singer Laren genereert 94% van haar eigen inkomsten zelf. Nu de coronacrisis onze sector hard treft, ben ik zeer verheugd dat het Rijk ons deels compenseert voor het verlies aan eigen inkomsten. Samen met de gemeente en het Rijk zetten wij ons maximaal in om onze continuïteit en ons rijke culturele aanbod voor de toekomst veilig te stellen", zegt algemeen directeur Evert van Os.