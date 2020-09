Bussums theater Spant moet flink snijden in personeel om coronacrisis te overleven

BUSSUM - Het Bussumse theater Spant heeft flink moeten snijden in het personeelsbestand om de coronacrisis te kunnen overleven. Er is afscheid genomen van een derde van het vaste personeel. "Een vervelende beslissing, maar wel een beslissing die we moeten nemen om verder te kunnen", zegt Spant-directeur Paul Haighton.

Het team van 35 vaste medewerkers is teruggebracht naar 22 mensen. Naast het vaste personeel hebben ook een flink aantal oproepkrachten geen werk meer.

De grootste 'schuldige' is het coronavirus. "We hebben lang onze deuren moeten sluiten, zowel van het theater als het congrescentrum. Daardoor zijn we heel veel inkomsten misgelopen. Nu kunnen we voorzichtig wel weer open, maar draaien we op slechts dertig procent van onze normale capaciteit. Dat hakt er flink in", legt Haighton uit. "We hebben de afgelopen jaren erg goed gedraaid en hadden daarom wel wat vet op de botten. Daar hebben we de eerste maanden profijt van gehad, maar deze situatie duurt erg lang."

Dat er mensen uit moeten is een grote klap, erkent Haighton. "Het gaat soms om mensen die hier al vele jaren werken, maar we kunnen echt niet anders. We zijn ook verreweg niet de enige, alle theaters hebben grote schade opgelopen. Het is heel heftig, maar dit is een situatie waar niemand wat aan kan doen."

Vooruitkijken na vervelende tijd

Na een vervelende tijd hoopt Spant de komende tijd weer vooruit te kijken. "Dat is ook de sfeer die hier ondertussen heerst, de mensen zijn erg strijdlustig. We vinden het natuurlijk hartstikke vervelend dat gewaardeerde collega's er niet meer zijn, maar iedereen begrijpt dat dit nodig was. We gaan nu weer vooruitkijken. De theaterprogrammering start weer op, de eerste evenementen zijn er alweer. Er gloort wat ons betreft licht aan het eind van de tunnel."