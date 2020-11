Cultuur regio Alkmaar schikt zich in lot: "Hopen dat sluiting bij twee weken blijft"

"Het is vreselijk jammer", stelt Eva Groentjes van het Stedelijk Museum in Alkmaar. "Maar we vinden het niet meer dan vanzelfsprekend dat we de last met z'n allen dragen. Kijk naar de horeca, die zijn al weken dicht."

Ook in het Stedelijk Museum wordt uitgekeken naar de Kerstdagen. Groentjes: "Die zijn altijd zo gezellig, met hele gezinnen die bij ons op bezoek komen. Laten we hopen dat dat dan kan. En dat we samen sterker uit deze crisis komen."

"Voor de feestdagen staat de kerstvoorstelling 'De Verschrikkelijke Vondeling' gepland in de Grote Kerk. De kaartverkoop is net begonnen en die gaat bijzonder hard. Je kan daaruit afleiden dat mensen het kennelijk missen: de energie die kunst en cultuur geeft."

"De meeste grote voorstellingen waren al afgezegd, en alleen producties voor 30 man publiek waren nog mogelijk. Ook die zullen we nu moeten cancellen. We hopen echt dat het bij die twee weken blijft, want mensen hunkeren echt naar cultuur merken we."

Ook bij Theater De Vest heerst teleurstelling. "Het is super triest, dat we weer dicht moeten", vindt Elianne van Diepen van het theater. "We proberen elke keer te schakelen waar het kan, zodra er verruiming of inperking is vanwege de coronamaatregelen."

"Als deze sluiting betekent dat we in april van dat virus af zijn, dan teken ik daarvoor." Ron Karels van Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk ziet de sluiting nu, als "minder pijnlijk dan in het voorjaar. In mei krijgen we net zoveel bezoekers als in de hele winter."

Wel is hij kritisch over het 'over een kam scheren van alle musea'. "Wij, maar ook het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen bijvoorbeeld, hebben zoveel buitenruimte, dat wij niet anders zijn dan een bouwmarkt of tuincentrum."

"Maar ook hier komen we, financieel gesteund, doorheen. Wel is het jammer voor de speciale evenementen die wij in het najaar hier organiseren. Elk jaar hebben we 'Het Pakhuis van Sinterklaas' in het museum. Daar komen wel 7.000 kinderen en hun ouders op af. Dit feest hebben we natuurlijk al eerder moeten schrappen."