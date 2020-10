Theater De Vest terug naar 30 man publiek, maar sluit eerst twee weken de deuren

ALKMAAR - Een kleine anderhalve week hebben ze er in TAQA Theater De Vest van kunnen genieten: een verruiming van het aantal mensen dat in de theaterzalen aanwezig mocht zijn. Gisteravond hoorden ze dat ze de komende vier weken weer terug moeten naar een maximum van dertig. Er zijn geen uitzonderingen meer.

"Daar gaan we weer", verwoordt Marja Elzinga van het Alkmaarse theater De Vest haar gevoel toen ze dat hoorde. Het theater dacht net alles goed op de rit te hebben, maar wordt daarvoor niet beloond. "Het theatergevoel was er, en de mensen waren enthousiast", vertelt ze over periode waarin het theater wel open was.