Musea Amsterdam vooral begripvol over sluiting van twee weken

AMSTERDAM - Amsterdamse musea klinken vooral begripvol over de verplichte sluiting van twee weken voor musea, die zojuist is aangekondigd door het kabinet in de persconferentie. "Liever nu dicht en later sterk terugkomen."

Na een inventarisatie van NH Nieuws bij een aantal musea in Amsterdam, klinkt vooral veel begrip door voor de maatregelen. Ook al zijn alle musea ervan overtuigd dat zij de afstanden goed kunnen waarborgen, vinden zij zonder uitzondering dat het terugdringen van de besmettingscijfers het belangrijkst is. Sowieso lage bezoekersaantallen De musea zijn het snel schakelen ondertussen wel gewend. “We zijn al eerder dicht geweest, dus er is nu minder stress qua operationele zaken die we moeten regelen,” vertelt een woordvoerder van het FOAM Fotografiemuseum. De bezoekersaantallen waren de laatste periode sowieso al erg laag. De meeste musea praten over een bezetting van tussen de 15 en 40 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Ook NEMO zegt dat een bezoek aan hun museum momenteel een soort privébezoek is. Kaartverkoop is voor hen de grootste inkomstenbron, waardoor zij door deze sluiting een harde klap krijgen. De musea hopen daarom vooral dat ze na deze twee weken weer met redelijke bezoekersaantallen verder kunnen.

"We hopen dat de tijdelijke sluiting effect heeft," zegt Kim Koopman, woordvoerder van het Amsterdam Museum. "We werken namelijk hard door aan de tentoonstellingen en hopen daarvoor snel bezoekers te mogen ontvangen." Olmo van Kranen, woordvoerder van Ons’ Lieve Heer op Solder: "Natuurlijk is elke vorm van sluiting schadelijk voor ons museum. Máár, als we door deze sluiting tijdens de feestdagen open zijn, dan is het ‘t offer natuurlijk waard."