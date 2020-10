Afgebrande molen Ceres wint Molenprijs: "Prachtig, nu kunnen de wieken erop!"

De blijdschap is groot zo laat Theo Vlaar van Stichting de Westfriese Molens in een eerste reactie weten. "We hebben geweldig ons best gedaan om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Dus is het is prachtig dat we hebben gewonnen. Nu kunnen de wieken er weer op."

Nog onvoldoende geld voor restauratie

Want ondanks het verzekeringsgeld en de vele acties was er nog een half miljoen euro tekort om de molen volledig te kunnen restaureren. Het streven is om het lijf dit jaar nog wind- en waterdicht te maken. En dankzij de Molenprijs kan later ook de molenkruis met de wieken weer worden teruggeplaatst.