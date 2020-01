Dit is er nog over van de historische Ceres-molen in Bovenkarspel...

BOVENKARSPEL - De grote brand gisteravond in Bovenkarspel heeft de Ceres-molen grotendeels verwoest.

Het rijksmonument aan de Broekerhavenweg is zwartgeblakerd. Naast de wieken staat er alleen nog een geraamte van de ooit zo geliefde trouwlocatie van gemeente Stede Broec.

Gisteravond vloog 'ie in de brand en binnen enkele minuten stond de korenmolen in vuur en vlam. Volgens getuigen was de brandweer vannacht nog druk met nablussen.