Onrustige jaarwisseling: steekpartij, historische molen afgebrand en hulpverleners bekogeld met vuurwerk

NOORD-HOLLAND - De jaarwisseling is niet bepaald probleemloos verlopen: in verschillende plaatsen waren branden, er is een man neergestoken en brandweerlieden werden tijdens hun werk bekogeld met vuurwerk. Hier een overzicht!

Inter Visual Studio

De Ceres-molen aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel is gisteravond volledig verwoest door een brand. De korenmolen was een populaire trouwlocatie in de gemeente Stede Broec en beroemd in de wijde omgeving. Het was een rijksmonument en gebouwd in 1849. Op de onderstaande foto is te zien dat alleen het geraamte van de molen nog staat. Tekst gaat door onder de foto.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Uithoorn werd geteisterd door branden. Drie auto's fikten af en er was een brand in een buurthuis. Tijdens het blussen werden brandweerlieden bekogeld met vuurwerk. Dit bevestigt een woordvoerder van de Brandweer Amsterdam-Amstelland aan NH Nieuws. Het is nog niet duidelijk of ze aangifte gaan doen. Lees hier waar de branden in Uithoorn waren.

Bij een Amsterdamse sportclub is een man neergestoken. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader is gevlucht, meldt de Amsterdamse politie aan NH Nieuws.

Jimmy Woo De nachtclub Jimmy Woo in de binnenstad van Amsterdam is vannacht tijdelijk ontruimd vanwege een brand op de verdieping boven de club. Tekst gaat door onder het artikel.

Ook bewoners van een Alkmaarse flat moesten gisteravond laat halsoverkop naar buiten vanwege een brand. De Veiligheidsregio meldde even na middernacht dat de bewoners weer terug mochten naar hun woning. In een bollenschuur in Schoorl, onderdeel van gemeente Bergen, was ook een grote brand.

Na middernacht brak er een grote brand uit in een opslagloods voor papier in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De brand is inmiddels onder controle, maar het pand kan als verloren worden beschouwd.

Poelenburg In de Zaandamse wijk Poelenburg zouden agenten en brandweerlieden rond tien uur 's avonds zijn bekogeld tijdens hun werk.

Verder crashte er ook nog een auto in een sloot in de Zaanstreek: in Assendelft vond de brandweer een rode wagen, alleen was de bestuurder nergens meer te bekennen.