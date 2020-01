Drukke jaarwisseling voor ziekenhuizen, vooral door alcoholmisbruik

NOORD-HOLLAND - Ziekenhuizen in Noord-Holland hebben een drukke nacht achter de rug. Er waren flink wat vuurwerkslachtoffers, maar er is geen stijging vergeleken met vorig jaar. Dit melden de diverse ziekenhuizen aan NH Nieuws.

NH Nieuws

De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft een drukke nacht achter de rug, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. Maar dat lag niet alleen aan de binnengekomen vuurwerkslachtoffers, er waren juist ook veel andere patiënten die op de eerste hulp binnenkwamen en veel zorg nodig hadden. Qua vuurwerkslachtoffers heeft het ziekenhuis, met locaties in Alkmaar en Den Helder in totaal negen slachtoffer behandeld. Dit is hetzelfde aantal als vorig jaar. Naast de vuurwerkslachtoffers, zijn er ook vier mensen met alcoholvergiftiging behandeld.

Letsel aan het oog In het Tergooi ziekenhuis in Hilversum en Blaricum kwamen in totaal zes slachtoffers met vuurwerkverwondingen binnen. Vijf van hen hadden licht oogletsel, zij konden na behandeling direct weer naar huis. Naast vuurwerkslachtoffers werden er ook mensen binnen gebracht met alcohol- of drugsvergiftiging. In Blaricum werden drie jongeren onder de 17 jaar binnengebracht met teveel alcohol op. In Hilversum was dat er één. Dit is een flinke stijging vergeleken met vorig jaar, toen er helemaal geen slachtoffers met alcoholvergiftiging waren.

Het Dijklander Ziekenhuis spreekt ook van een drukke nacht, maar niet anders dan in vergelijking met vorig jaar. Zo zijn er in Hoorn zes slachtoffers behandeld met vuurwerkverwondingen en in Purmerend drie. Wel opvallend is het aantal binnengekomen mensen met een alcoholvergiftiging. Dit zijn er in totaal acht, waarvan twee jongeren onder de achttien die zich vannacht in het ziekenhuis van Hoorn hebben gemeld.

'Relatief rustig' Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk spreekt juist van een 'relatief rustige' jaarwisseling. Gedurende de nacht zijn er zes vuurwerkslachtoffers binnengekomen. Twee daarvan raakten gewond aan hun hand en zijn gelijk geopereerd. Het andere slachtoffer is doorgestuurd naar het Oogziekenhuis in Rotterdam.