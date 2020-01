Wéér een vuurwerkmishandeling: vrouw (27) naar de grond geschopt en geslagen in Tuitjenhorn

TUITJENHORN - Een 27-jarige vrouw is op gisteravond in Tuitjenhorn mishandeld door drie jongens, nadat ze hen aansprak toen ze vuurwerk aan het afsteken waren.

Het gebeurde rond 19.00 uur op de Manusveert.

Ze sprak de jongens aan op hun gedrag. Daarop werd ze geduwd door een van hen. Toen de jongen wegrende, is ze er achteraan gerend om hem nogmaals aan te spreken.

Hierop werd het slachtoffer naar de grond gewerkt en geschopt en geslagen. Daarna is de groep jongens weggefietst in onbekende richting.

De politie is naar ze op zoek. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer er nu aan toe is.

Meer geweld

Het was deze week al vaker raak: Siebe van 73 uit Andijk en Mylou van 52 uit Baarn werden mishandeld nadat ze jongeren aanspraken op het afsteken van vuurwerk.

Gisteren maakte de politie bekend dat twee personen zich op het politiebureau hadden gemeld naar aanleiding van de mishandeling van de Andijker. Die twee zijn aangehouden en hun rol word onderzocht.