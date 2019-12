Nóg een mishandeling na opmerking over vuurwerk: "Even buiten bewustzijn geweest"

BAARN - Niet alleen in Andijk, ook in Baarn is gisteren iemand mishandeld na een opmerking over vuurwerk. Operazangeres Mylou Mazali (52) kreeg een klap op haar hoofd toen ze verhaal ging halen bij een jongen die kort daarvoor een stuk vuurwerk naar haar en haar hond had gegooid.

Mylou Mazali

Toen ze rond 16.00 uur met haar de hondje de Peking Tuin in het centrum van Baarn inliep, zag ze al een groep jongeren bezig met vuurwerk. "Omdat ze aanstalten maakten om vuurwerk af te steken, ben ik op ze af gestapt en heb gevraagd om dat niet te doen op hondenuitlaatterrein", vertelt ze telefonisch aan NH Nieuws.

Ze had verwacht dat de boodschap was aangekomen, maar niets bleek minder waar. "Toen ik wegliep werd er een stuk vuurwerk tussen mij en mijn hond gegooid, zo'n fontein die allerlei kleuren spuwde", vertelt ze. Hond op de vlucht Omdat haar hond uit angst de benen had genomen, liet ze haar fiets vallen en ging achter haar viervoeter aan. Eenmaal met hond terug bij haar fiets bleek een vrouw het incident te hebben gezien. "Ze vertelde dat ze bij mijn fiets was gebleven omdat ze niet wilde dat ze me ook nog zouden beroven." Terwijl ze haar spullen bij elkaar raapte, zag ze op zo'n vijftig meter dezelfde groep staan, onder wie de jongen die het vuurwerk gooide. "Hij maakte een beweging met z'n hoofd, zo van: kom maar op. Maar toen ik op ze af kwam, renden ze weg. Daarom ben ik achter ze aan gefietst, tot in het centrum van Baarn."

Daar kwam het tot een confrontatie met de vuurwerkgooier, met wie ze op een zeker moment neus aan neus stond. "Waar ben je mee bezig?", vroeg ze hem bits. "M'n hond had wel dood kunnen zijn." Om haar frustratie kracht bij te zetten, duwde ze een vinger tegen z'n borst. Toen ze hem daarna 'als een ondeugende jongen' bij z'n oor wilde pakken, kreeg ze direct een harde klap tegen haar hoofd.

"Ik ben even buiten bewustzijn geweest", vertelt ze. "En toen ik bijkwam stonden er veel mensen om me heen." Hoewel de toegesnelde politie direct getuigenverklaringen opnam, hadden ze volgens Mazali te weinig oog voor haar.



Nadat ze - naar eigen zeggen omdat ze daar zelf op had aangedrongen - haar kant van het verhaal mocht vertellen, zou haar zijn afgeraden om aangifte te doen, omdat 'de rechter hen dan toch allebei schuldig zou bevinden en ze dan ook gezamenlijk voor de proceskosten zouden moeten opdraaien'. Getuigen weten niet alles Daar wringt de schoen volgens Mazali. Want hoewel de politie met getuigen heeft gesproken, weten die getuigen niet wat zich kort daarvoor in de Peking Tuin heeft afgespeeld. Ze erkent dat ze de confrontatie met de jongen heeft opgezocht, maar vindt het door hem gebruikte geweld niet in verhouding staan tot het fysieke contact dat zij heeft gezocht. "Ik voel me zo onbeschermd", besluit ze.

De politie is vanavond niet bereikbaar voor commentaar, maar ontkende eerder vandaag tegenover AD dat Mazali is ontmoedigd om aangifte te doen. "Mevrouw gaf aan aangifte te doen. Meneer was dat niet van plan. Hij wilde het laten rusten, maar als zij aangifte ging doen, ging hij het ook doen. Toen hebben we hun allebei de risico's van aangifte doen uitgelegd, namelijk dat ze dan mee moesten naar het bureau en we hun eventueel negen uur konden vasthouden. Toen dat voor hun duidelijk werd, is uiteindelijk in goed overleg besloten geen aangifte te doen."