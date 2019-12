Siebe (73) werd afgetuigd om vuurwerk-opmerking: "Onbegrijpelijk dat dit gebeurt"

ANDIJK - Amper een dag na de gruwelmishandeling zit Siebe wonder boven wonder alweer thuis op de bank. De 73-jarige Andijker werd gistermiddag afgetuigd door drie jongeren, toen hij vroeg of ze wilden stoppen met het afsteken van vuurwerk.

NH Nieuws

Zijn oog is nog opgezwollen en paarsblauw van de bloeduitstortingen, die hij kreeg doordat een van de jongens tegen zijn hoofd schopte. "De arts zei dat ik geluk heb gehad dat ik nog redelijk kan kijken. Mijn ribben zijn waarschijnlijk ook beschadigd en ik heb last met ademhalen." Harde knallen Het normaal gesproken rustige weekend voor de jaarwisseling is voor Siebe veranderd in een ware nachtmerrie. Voor zijn deur wordt al dagenlang zwaar vuurwerk afgestoken. Bij elke knal schieten de katten van Siebe in de lucht van schrik, net als Siebe zelf. "Ze gooiden op een moment zo'n zware bom, dat ik dacht: dit kan niet meer. Ik schrik er al van, terwijl ik vrij hardhorend ben. Als je dan nog dieren erbij hebt, heeft dat zijn impact", zegt Siebe. "Het is toch een kleine moeite om even verderop te gaan? Maar dat was niet aan de orde."

Aan het eind van de middag loopt Siebe naar buiten om er wat van te zeggen. "Toen heb ik gezegd dat ze nou eens op moeten houden met dat gesodemieter en die troep allemaal. De ene kwam gelijk voor me staan en zei: sla me dan, sla me dan. Ik dacht: doe even normaal." Maar lang tijd om te denken, kreeg Siebe niet. "Plotseling verkocht hij me een enorme dreun op de zijkant van mijn hoofd. Ik heb dat nooit zien aankomen." 'Lafbekken' Door de klap valt Siebe op de grond, waarna de jongens doorgaan met het uitdelen van de klappen. De man krijgt zelfs schoppen tegen zijn hoofd. Als het Siebe lukt om op te staan, schieten de jongens weg via een steegje.

Quote "Ik hoop dat ze gepakt worden, die jongens zijn echt niet normaal" siebe (73), slachtoffer

"Lafbekken", is het enige woord dat het 73-jarige slachtoffer over heeft voor de daders. "Het heeft emotioneel impact, maar wat mij overheerst is boosheid. Dát dit kan gebeuren, dát ze dit doen." Ondanks alle hectiek, heeft Siebe toch nog een signalement van twee van de drie daders kunnen geven aan de politie. Zij zijn inmiddels een uitgebreid onderzoek naar de mishandeling gestart. Gevaarlijke kronkel Alledrie de jongens zijn tussen de 18 en 19 jaar, blank en spreken Nederlands. Eén van de daders is ongeveer 1 meter 80 en heeft kort haar met een krul erin. Hij droeg een donkere jas tot aan zijn kruis met een donkere broek. De tweede dader droeg ook donkere kleding. Van de derde dader is geen omschrijving bekend. "Ik hoop dat ze gepakt worden", benadrukt Siebe aan het einde van het gesprek. "Die jongens zijn echt niet normaal. Er zit in die jongens ergens een zware kronkel. Een heel gevaarlijke kronkel."