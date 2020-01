Zaanse brandweer na bekogeling met zwaar vuurwerk: "Buitengewoon ernstig"

ZAANDAM - De hulpdiensten in regio Zaanstreek-Waterland draaiden afgelopen nacht overuren: er waren liefst 195 meldingen, veel meer dan vorig jaar. Ook gooiden omstanders vuurwerk naar de brandweer, die beschermd moest worden door de politie.

De brandweer moest twee keer naar een autobrand aan de E. Heimansstraat in de Zaanse wijk Poelenburg. Daar gooiden omstanders vuurwerk naar de brandweer en de politie.

Bij de bekogeling raakte een agent gewond aan zijn arm. De politie heeft uiteindelijk drie mensen opgepakt: één persoon voor het in de brand steken van de auto, een 16-jarige jongen uit Zaandam voor poging zware mishandeling en een 18-jarige Zaandammer voor het negeren van het samenscholingsverbod.

Ernstig

"Dit is buitengewoon ernstig", zegt brandweercommandant Hilda Raasing. Er is volgens haar nog geen aangifte gedaan, maar de brandweer gaat hierover nog in gesprek.

"We zien dat het gevaar voor onze mensen toeneemt, gezien het illegale vuurwerk", aldus Raasing. "Je kunt je afvragen of dit nog om vuurwerk gaat, en niet om projectielen of bommen."