Kap van afgebrande Ceres-molen getakeld: "Wat er ook gebeurt, er komt weer een molen"

BOVENKARSPEL - De kap en de wieken zijn vandaag an de afgebrande Ceres-molen getakeld. Nu moet gekeken worden in hoeverre de molen nog gerestaureerd kan worden, al geloven de molenaars daar heilig in. "Wat er ook gebeurt, hoeveel het ook gaat kosten, er komt gewoon weer een molen."

De afgelopen dagen zijn al kleine onderdelen van de molen, die oudejaarsavond in de brand vloog, verwijderd. Voor het grote werk wordt vandaag een kraan ingezet. Eerst worden de wieken eraf gehaald. Molenaar Joop Broersma kijkt met gemengde gevoelens toe. "Het is nog zo onwerkelijk. Ik ben hier al vijf jaar bezig, twee dagen per week. Het blijft gewoon moeilijk."

Restauratie kan nog jaren duren

De kap moet eraf zodat de molen beter gerestaureerd kan worden. Onderzocht moet worden in hoeverre de bestaande materialen nog gebruikt kunnen worden. Het is de bedoeling dat de kap wordt gerenoveerd en terug geplaatst waarna de molen weer met riet kan worden gedekt. "Het klinkt heel simpel, maar praten over een termijn van jaren."



Dus de molen zal er langere tijd troosteloos bij blijven staan, maar het geloof in volledig herstel is groot. Maar daarvoor is wel geld nodig, aangezien het verzekeringsgeld alleen niet afdoende is. Mede daarom is ook een inzamelingsactie gestart.