Ceres-molen begint aan grootschalige inzamelingsactie: "Tonnen nodig voor herstel"

De vereniging is om tafel gegaan met de beheerders van de molen en de gemeente en kwam met het plan voor de inzamelingsactie. "Er is gewoon echt heel erg veel geld nodig. De precieze financiën worden momenteel in kaart gebracht, maar het is bijna zeker dat het tonnen gaat kosten", vertelt verenigingsdirectrice Nicole Bakker aan NH Nieuws.

De stichting De Westfriese Molens is eigenaar van de Ceres-molen, maar de molenvereniging is de partij die zich bekommert om alle randvoorwaarden van de Nederlandse molens. Hier valt ook het herstel onder, dat de aankomende jaren moet plaatsvinden nadat de molen op oudjaarsavond afbrandde.

Deze actie moet er volgens de vereniging toe gaan leiden dat de Ceres weer volledig kan worden herbouwd. "En daar is veel voor nodig. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij doen er iets mee. We gaan bij alles en iedereen langs, en we gaan veel activiteiten organiseren om geld op te halen. Denk aan de Nationale Molendag en de Open Monumentendag. We gaan veel campagne voeren. Dit geld voor de restauratie heb je niet zomaar bij elkaar, dus daar is zeker een jaar voor nodig."

Veel hulp nodig

De bouwkundige staat van de molen wordt volgende week onderzocht. Dan volgt er een bouwkundig en bouwhistorisch rapport. "Dan worden de kosten pas echt duidelijk en weten we wat we van de verzekering krijgen, wat we uit fondsen moeten halen, of we bij de provincie moeten lobbyen om subsidie en waar de mensen ons bij moeten helpen", aldus Nicole.

De gemeente heeft ook beloofd om alle communicatielijnen open te zetten en er zoveel mogelijk aan te doen om de inzamelingsactie bekend te maken onder de Westfriezen en Stede Broecers.

Eerder werden er al inzamelingsacties opgezet door betrokken particulieren uit Bovenkarspel, die graag hun steentje wilden bijdragen. "Dat is alleen maar mooi en goed. Uiteindelijk komt ook dat geld vast uit op de juiste plaats. Maar dit wordt dé grote actie, waar uiteindelijk de restauratie en het herstel mee betaald wordt."

Lange weg te gaan

Maar dat de organisatie en de molen nog een lange weg te gaan hebben voordat hij er weer staat, staat buiten kijf. "Dit gaat inderdaad wel twee tot drie jaar duren. Maar hier begint het, bij het plan en het geld. We zitten nu in de beginfase. Op korte termijn wordt de molen ook nog winterdicht gemaakt, zodat alles wat er nog over is niet verder aangetast wordt", licht Nicole toe.