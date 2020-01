Broodjes voor de afgebrande Ceres-molen vliegen over toonbank

BOVENKARSPEL - De 50 molenbroden die bakker Botman vandaag op de plank had liggen vlogen over de toonbank. De bakker doneert de helft van de opbrengst ervan aan de Ceres molen. Dat wordt door dorpsgenoten gewaardeerd, veel Bovenkarspelers willen hun steentje bijdragen.

"Het is gewoon verschrikkelijk, daarom heb ik molenbrood gekocht", vertelt een klant van de bakker. "Om zo veel mogelijk geld in te zamelen, zodat de molen weer terug kan komen."

Bakker Debbie Botman, die zo'n 10 jaar geleden nog meel uit de molen gebruikte, zat oudejaarsavond thuis rustig aan de oliebollen en appelbeignets. "Komt dochterlief ineens naar beneden 'de molen staat in brand!'." Net als veel andere inwoners maakte ze plannen voor een inzameling.

Uitverkocht!

"Dit was het eerste dat in me opkwam", vertelt Debbie. Het molenbrood kost 3 euro en de helft daarvan gaat rechtstreeks naar de molen. Voor vandaag had Botman 50 volkoren molenbroden gebakken en die waren allemaal op aan het einde van de middag.

Hoe lang de bakker de broden gaat verkopen is nog onduidelijk. "Zo lang het blijft lopen willen we hem in het assortiment houden", vertelt ze. Debbie streeft het doel na om in twee maanden tijd 1.000 molenbroden te verkopen.