Wederopbouw afgebrande Ceres-molen gestart: nog 500.000 euro nodig

BOVENKARSPEL - Na maanden van voorbereidingen is de wederopbouw van de Ceres-molen, die oudjaarsnacht grotendeels afbrandde, begonnen. Aan het einde van dit jaar moet het eerste deel af zijn, maar voor het vervolg is nog een half miljoen euro nodig. Geld dat er nog niet is.

Gespecialiseerde molenmakers zijn bezig de constructie allereerst te versterken. Van balken die nog gebruikt kunnen worden, hebben vrijwilligers roet geschraapt. Andere delen worden vervangen door nieuwe stukken hout en op sommige plekken verstevigd met stalen schroeven.



"Dit is de eerste fase waarbij de romp wind- en waterdicht wordt en voorzien van riet. De tweede fase bestaat uit de kap en de wieken", legt Theo Vlaar van Stichting De Westfriese Molens uit. Molenaar Johan Ooijevaar is blij dat er weer gebouwd wordt. "Het is een feestweek. Een mooi moment, al duurt het mij veel te lang. Maar dat ligt aan mij. Maar dit is mooi dat ze weer bezig zijn."

Hoop op sponsors

Het eerste deel van de restauratie wordt betaald met verzekeringsgeld. Maar voor het tweede deel is bijna een half miljoen euro nodig. Eerder werd met crowdfunding al 39.000 euro opgehaald, en de stichting hoopt op meer sponsors. "Het zijn grote gebouwen. En zoals je net hebt kunnen zien is het heel veel werk dat hout er weer in te krijgen. Ook het hout is kostbaar, de rieten kap. Het is allemaal handwerk."