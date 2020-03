Roet schrapen bij de Ceres-molen : "Als het wordt zoals de deur komt het helemaal goed"

BOVENKARSPEL - Vrijwilligers zijn gisteren in de Ceres-molen in Bovenkarspel aan de slag gegaan om het roet van de verbrande balken af te schrapen. Molenaar Johan Ooijevaar hoopt dat de tijdens Nieuwjaarsnacht verbrande molen voor aankomende winter weer in het riet kan staan, en dat er een nooddak is geplaatst.