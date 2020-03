Restauratie afgebrande Ceres-molen gestart: "Tachtig procent kan behouden blijven"

BOVENKARSPEL - Er is begonnen met de restauratie van de afgebrande Ceres-molen. Deskundigen kwamen vandaag overeen wat behouden blijft, en wat vernieuwd moet worden. Er is nog een lange weg te gaan.

Bijna drie maanden na de verwoestende brand tijdens oudejaarsnacht kan de groep vrijwillige molenaars aan de slag. "We mogen eindelijk beginnen. We weten wat we mogen en wat we niet mogen. Maar het blijft zonde, dat doet zeer", vertelt molenaar Johan Ooijevaar.

Uiteraard wilden de betrokken partijen zoveel mogelijk van de molen behouden, en dat ziet er positief uit. "Twintig procent wordt nieuw, tachtig procent blijft behouden. Hij wordt in totaliteit wel iets zwakker. Dat is berekend door het adviesbureau, maar moet geen kwaad kunnen."

Veel geld nodig

Geld is nog steeds het grote probleem. De verzekering maakte vandaag bekend twee ton uit te keren, en crowdfunding bracht al 25.000 euro op. "En er lopen nog steeds veel acties. Maar in totaal is wel 400.000 tot 500.000 euro nodig. De provincie was vanmorgen ook positief om een duit in het zakje te doen. Dus we hopen op nog meer steun", aldus de molenaar.

Restauratie duurt ruim twee jaar

En omdat nog niet al het geld binnen is, wordt de molen in delen gerestaureerd. Vandaag is begonnen met het slopen. Daarna worden alle bruikbare onderdelen ontdaan van het roet. "Het lijf van de molen willen voor de komende winter weer in het riet hebben. Daarna willen we met de kap starten als er weer voldoende geld is. En daarna de wieken en de roede, maar ik denk dat we dan 2.5 jaar verder zijn."