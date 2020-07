Harddrugsproductie is hot in Noord-Holland met havens, Schiphol, Amsterdam en buitengebieden

NOORD-HOLLAND - Onze provincie blijkt met haar havens, Schiphol, drugsstad Amsterdam en landelijke gebieden een strategische plek voor de productie van xtc, mdma, crystal meth en miauw miauw. Waar je voorheen bij harddrugsproductie dacht aan Noord-Brabant en Oost-Nederland, neemt het aantal laboratoria in Noord-Holland nu toe. Criminelen opereren soms midden in een woonwijk of drukke bedrijventerreinen en brengen gewone mensen in gevaar.

Busjes die af en aanrijden, blauwe jerrycans en ketels met gevaarlijke chemicaliën: er zijn in de afgelopen zes maanden in deze provincie al twee keer zoveel drugslabs ontmanteld als in heel 2019. De politie ziet ook meer drugsopslaglocaties en dumping van chemisch drugsafval.

Bij een ontmanteld drugslab in Heiloo zouden Noord-Hollandse vissers betrokken zijn. Het lab werd op 17 juni ontmanteld door de landelijke eenheid van de politie. In de garagebox op een bedrijventerrein bleek mdma-olie te worden gemaakt; dit lab was onderdeel van een hele productielijn met labs op andere locaties. NH Nieuws sprak met buren in Heiloo: "Het waren aardige jongens. We kregen weleens vis van ze." Bekijk de reportage hier .

Daarnaast, zegt Meeus, staat IJmuiden direct in contact met Engeland, wat mogelijk een belangrijke afzetmarkt is voor in Noord-Holland gemaakte harddrugs.

Wat ook kan meespelen in bijvoorbeeld de drugsactiviteit in het havengebied van IJmuiden is dat er in havens als Rotterdam strenger wordt gecontroleerd, zegt misdaadverslaggever Jan Meeus. "Een soort waterbed-effect. Als er op een plek harder wordt gedrukt (dus daar scherper wordt gelet op de import en export van grondstoffen en drugs, red.), verplaatst de handel zich."

Onze provincie heeft twintig (jacht)havens. Dat komt goed uit voor criminelen, want goede bereikbaarheid is essentieel voor het produceren van harddrugs, zegt criminoloog aan de Universiteit van Amsterdam Ton Nabben. "Er komen allemaal goederen in en uit onze open economie. Via de routes van de haven is het ideaal voor smokkelaars om Chinese grondstoffen van harddrugs te importeren."

NH Nieuws sprak Goosens, criminoloog Ton Nabben en misdaadjournalist Jan Meeus over de toenemende productie van synthetische drugs in Noord-Holland aan de hand van de vier geografische factoren.

De harddrugs die in Nederland worden geproduceerd, zijn vooral bestemd voor het buitenland. "Hoewel we niet het enige land zijn dat xtc produceert, hebben we in Nederland bij uitstek wel de know how", legt Nabben uit. "De productie van synthetische drugs begon in de jaren '80 in Brabant, met her en der een laboratorium. Maar door de toenemende internationale vraag is de productie toegenomen en dus ook meer labs."

2. Luchthaven Schiphol

In mei bleek uit een onderzoeksrapport dat de bagagekelders en vrachtloodsen blinde vlekken zijn voor de politie op Schiphol en dat hier relatief veel drugscriminaliteit voorkomt. Ook wordt de Schiphol-identiteitspas, waarvan er tienduizenden in omloop zijn, veel misbruikt door criminelen.

Zo zouden schoonmakers en cateringmedewerkers worden ingezet voor drugssmokkel: ze brengen en halen trolleys met voedsel op die daarvoor gebruikt kunnen worden. Wie dit opmerkt en zijn mond opentrekt, kan rekenen op pesten, intimidatie of geweld door de criminelen, is te lezen in het rapport.