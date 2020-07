'Miauw miauw'-drugslab opgerold in IJmuiden na anonieme tip

IJMUIDEN - Gisterochtend heeft de politie wederom een drugslab opgerold. Het gaat deze keer om een klein drugslab in IJmuiden. De politie wist de productielijn te vinden na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem.

Het drugslab werd gevonden in een bedrijfspand aan de Industrieweg. In het pand werden vaten aangetroffen met daarin vermoedelijk de stoffen om de drug mefedron te maken. Deze drug wordt ook wel 'miauw miauw' genoemd.

Bij de productielijn waren twee mannen aanwezig. De mannen van 26 en 73 jaar oud zijn aangehouden en worden door de politie verhoord.

Miauw miauw

Verslavingscentrum Jellinek schrijft op haar website dat miauw miauw in 2009 in Engeland opdook, waarna het ook snel naar Nederland kwam. Sinds 2012 is de drug in Nederland verboden.

Drugslabs

Dit jaar zijn er al veel drugslabs ontmanteld in de provincie. Eerder deze week meldde de politie een drugslab met 600.000 XTC-pillen opgerold te hebben in Westzaan. De politie zei toen dat drugsproductie een groeiend probleem is in Noord-Holland. De politie is daarom een campagne begonnen om drugslabs beter te herkennen genaamd NH Drugs Alert. Op deze site kunnen bewoners vermoedens van een drugslab doorgeven en tips krijgen om durgslabs beter te kunnen herkennen.