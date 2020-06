Wederom drugslab opgerold, dit keer in Berkhout

BERKHOUT - Opnieuw is er vanmiddag een druglab opgerold in de provincie. Ditmaal werd de drugsfabriek gevonden in een pand aan het Oosteinde in Berkhout. Het is al het vierde drugslab dat deze maand is opgerold. Vorige week werden er nog drie aangetroffen in Akersloot, Amstelveen en Heiloo.

Het drugslab werd vanmiddag bij een inval ontdekt. Betrokken agenten werden vanuit de lucht geassisteerd door een politiehelikopter. De recherche doet onderzoek naar het lab, onder meer om vast te stellen welke drugs er werden gemaakt. Voor zover bekend zijn er nog geen verdachten aangehouden.

Veel drugslabs

Het is voor zover bekend het vierde drugslab dat deze maand is ontdekt. Vorige week meldde de politie een MDMA-productielijn te hebben opgerold. Er zijn toen drugslabs ontmanteld in Akersloot, Amstelveen en Heiloo. Daarmee loopt de teller op.

Begin dit jaar zijn er twee drugslabs ontdekt in Eemnes en één in het buitengebied van Anna Paulowna. In maart werd er een drugslab opgerold in Zaandam, waarvoor later een huis in Hyppolitushoef werd binnengevallen door de politie.