Groot drugslab in Zaandam was aanleiding voor de inval in Hippolytushoef

HIPPOLYTUSHOEF - Een groot drugslaboratorium in Zaandam was de aanleiding van dat politieinval in een huis in Hippolytushoef gisteren. In het drugslab werd methamfetamine geproduceerd. Er zijn drie mensen aangehouden.

Regio Noordkop

De politie kwam het drugslaboratorium op het spoor en besloot gisteren om gecoördineerd zowel dat pand, als een huis in Hippolytushoef binnen te vallen. In Zaandam werd het lab gevonden. Er was een compleet productieproces voor methamfetamine ingericht. Er werd veel gevonden in het drugslaboratorium: naast tientallen kilo's drugs, ook ketels, jerrycans, vloeistoffen en chemicaliën. Ook zijn daar sporen van cocaïne, een vuurwapen met munitie, meerdere telefoons en vijf voertuigen gevonden. Daarnaast waren er in en naast het lab nog drie tabletteermachines voor de productie van synthetische drugs. Alles is in beslag genomen. Bekijk in de video hieronder wat de politie aantrof. Tekst gaat verder onder de tweet.

In het onderzoek kwam ook een huis in Hippolytushoef in beeld. Daar werd gisteren ook een inval gedaan. Er waren geen mensen binnen, wel lag er een vuurwapen, patroonhouder en demper, drugs en was er meer dan 50.000 euro aan contant geld aanwezig. Op andere locaties zijn drie mensen aangehouden. Twee van hen waren in en buiten het lab toen ze door de politie werden gespot, de derde werd in Koog aan de Zaan gearresteerd. Burgemeester Jan Hamming heeft het pand in Zaandam voor minstens een jaar gesloten. De drie verdachten worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit niet uit dat er later nog meer mensen worden aangehouden. Het onderzoek gaat door.