MDMA-productielijn ontdekt: labs in Akersloot, Heiloo en Amstelveen opgerold

Het lijkt er op dat ieder drugslab werd gebruikt voor een specifieke stap in het productieproces van MDMA. Zo bleek een flatwoning in Amstelveen te worden gebruikt voor de productie van PMK, de grondstof voor MDMA. In een loods op een bedrijventerrein in Heiloo werd MDMA-olie gemaakt, en in een loods in Akersloot werden MDMA-kristallen gemaakt. Er werd in totaal negentig kilo aangetroffen, een hoeveelheid die miljoenen euro's had moeten opleveren.