Schoonmakers en Schiphol-Oost zwakke plekken voor drugscriminaliteit Schiphol

Schiphol-Oost, de bagagekelders en vrachtloodsen zijn blinde vlekken op Schiphol waar veel drugscriminaliteit voorkomt. Dat staat in een eerste groot rapport over ondermijning op de luchthaven, dat in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer is gemaakt. Ook houders van de Schiphol-identiteitspas, waarvan er tienduizenden in omloop zijn, worden in het rapport veel genoemd als betrokkenen in criminele activiteiten op Schiphol.

Zonder Schipholpas kom je als werknemer het beveiligd gebied van de luchthaven niet op. Maar eenmaal in bezit van zo'n pas, wordt er lang niet altijd en overal adequaat gecontroleerd of de houder op dat moment wel iets te zoeken heeft op een bepaald terrein of gebied. Luchthavenmedewerkers zoals schoonmakers, cateringpersoneel en bemanningsleden worden door criminele organisaties benaderd en betaald om bijvoorbeeld drugs te verstoppen of te vervoeren.

Schoonmakers

De criminele netwerken schakelen graag schoonmakers in, omdat zij vaak met hun passen toegang hebben tot een groot gebied, waaronder in vliegtuigen. De aan boord verstopte drugs worden bijvoorbeeld in vuilniszakken door schoonmakers uit het vliegtuig gesmokkeld. Schoonmaakbedrijven worden nauwelijks gecontroleerd als ze het beveiligde gebied uitrijden.

Ook cateringmedewerkers kunnen vrij makkelijk worden ingezet voor drugssmokkel. Het personeel brengt en haalt trolleys met voedsel op die daarvoor gebruikt kunnen worden. Eenmaal buiten het luchthaventerrein kunnen cateringmedewerkers ongestoord en buiten het zicht van beveiligingscamera's de drugs aan anderen overhandigen.

Piloten, stewards en stewardessen nemen ook weleens wat mee uit landen waar drugs worden geproduceerd of uit Afrika.

Wie zijn mond opentrekt kan rekenen op geweld en intimidatie

In het rapport worden meerdere kwetsbare plekken op Schiphol genoemd waar drugscriminaliteit plaatsvindt, zoals in de bagagekelders en vrachtloodsen. In bagagekelders is beperkt cameratoezicht. Wie wat opmerkt en zijn mond opentrekt, kan rekenen op pesten, intimidatie of geweld. Bagagemedewerkers zijn volgens het rapport ontvankelijk voor drugscriminaliteit vanwege de hoge beloningen, in tegenstelling tot de lage salarissen en het zware werk.

Luxe lounge

Drugssmokkel is ook vrij eenvoudig te organiseren in de terminal van Schiphol. Met een Privium-lidmaatschap, een pas waarmee je toegang tot een luxe lounge en snelle grenspassage hebt en makkelijk zonder ticket in beveiligd gebied kan komen. Eenmaal daar kan een diefstal worden gepleegd of smokkelwaar worden opgehaald. Criminelen kunnen probleemloos, zonder controle via dezelfde Privium-lounge terug gaan naar de bewoonde wereld.

Schiphol-Oost

Schiphol-Oost wordt een grote blinde vlek genoemd, vanwege de beperkte beveiligingsmaatregelen om het terrein op te komen. Op Schiphol-Oost staan onder meer hangaars kantoren, waar dagelijks duizenden mensen komen. Om op Schiphol-Oost te komen, hoeft alleen een Schipholpas te worden getoond. Het is momenteel onduidelijk hoeveel mensen er onterecht met Schipholpassen rondlopen en de pas voor criminele activiteiten gebruiken.

Aanpak

Het rapport 'Ondermijning op en rond luchthaven Schiphol', dat in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer is gemaakt, brengt het beeld van ondermijning op de luchthaven in kaart. Volgens een woordvoerster van de gemeente gaat nu gekeken worden naar de aanpak, met onder meer het Openbaar Ministerie, Douane, Koninklijke Marechaussee en Schiphol. Een van de methodes die wordt genoemd om het probleem aan te pakken, is trainingen voor het luchthavenpersoneel om criminele activiteiten eerder in de gaten te hebben en een veilig meldpunt waar zij terecht kunnen. Ook gaat er gekeken worden hoe blinde vlekken op de luchthaven, zoals Schiphol-Oost en de bagagekelders, minder kwetsbaar kunnen worden.