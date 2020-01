FNV: Schiphol kan pas groeien na verbetering arbeidsomstandigheden personeel

FNV wil dat de arbeidsomstandigheden van het grondpersoneel van Schiphol eerst verbeterd worden, voordat er weer verder gegroeid kan worden. In een brief aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) trekt de bond aan de bel over de lage lonen, ongezonde werkomstandigheden en een risico voor de vliegveiligheid op en rond de luchthaven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

"De kwaliteit van de werkgelegenheid op Schiphol is de afgelopen decennia ernstig verslechterd", aldus FNV-campagneleider Joost van Doesburg. "Dit blijft niet zonder gevolgen. Het aantal veiligheidsincidenten op de grond neemt significant toe, terwijl de meldingsbereidheid afneemt."

Onleefbaar

Volgens de bond staan de mannen en vrouwen die in de vracht- en passageafhandeling, beveiliging, schoonmaak en catering werken, zeven dagen in de week, 24 uur per dag klaar voor een loon dat rond het minimumloon ligt. FNV noemt dit onleefbaar voor het personeel dat in de metropoolregio Amsterdam woont. Het aantal passagiers groeit volgens de bond ook veel harder dan het aantal voltijdsbanen op Schiphol.

FNV wilt dat de minister zich hard maakt voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden voor het Schipholpersoneel, voordat er een knoop wordt doorgehakt wanneer Schiphol weer mag groeien en op welk moment Lelystad Airport open kan.

Ultrafijnstof

In december werd bekend dat FNV een meldpunt had geopend voor platformpersoneel dat zich zorgen maakt over het inademen van ultrafijnstof uit vliegtuigmotoren. Kort na de lancering van het meldpunt kwamen er al honderden reacties binnen. Het nieuws leidde tot Kamervragen. Die zijn tot op heden nog niet beantwoord door minister Van Nieuwenhuizen.