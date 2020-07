Drugslab met 600.000 XTC pillen opgerold in Westzaan

WESTZAAN - De politie heeft gisteren een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Rak in Westzaan. In het pand werd een drugslab gevonden voor het produceren van synthetische drugs. De politie trof ook 600.000 XTC pillen aan, 100 kilo MDMA en een grote hoeveelheid grondstoffen voor het produceren van synthetische drugs. Twee verdachten, een 24-jarige man en een 50-jarige man uit Amsterdam zijn aangehouden.