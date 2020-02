Steeds meer drugsfabrieken, -magazijnen en -dumplocaties ontdekt in Noord-Holland

Ter vergelijking: in Noord-Holland werden vorig jaar 6 productielocaties aangetroffen. Alleen in Noord-Brabant (25), Gelderland (18), Limburg (13) en Zuid-Holland (12) werden meer 'drugsfabrieken' opgerold. Limburg uitgezonderd is het aantal ontdekte locaties sinds 2015 overal gestegen. Zo werden er in 2015 in Noord-Holland 3 productielocaties ontdekt en opgerold. In 2018 waren dat er 5, en vorig jaar dus 6.

Eenzelfde trend zien we bij het aantal ontdekte opslaglocaties, plekken waar drugscriminelen drugs opslaan voordat het wordt gedistribueerd. Ook dergelijke locaties worden het vaakst ontdekt in de hierboven genoemde provincies, al werden er vorig jaar ook in Noord-Holland 6 'drugsmagazijnen' ontdekt. In 2015 waren dat er 2, wat betekent dat het aantal ontdekte opslaglocaties in onze provincie in vier jaar is verdrievoudigd.

Wat opvalt is dat het aantal ontdekte dumplocaties in Noord-Holland - plekken waar afvalstoffen van drugsproductie worden achtergelaten - ook is toegenomen. Werden er in 2018 nog 9 dumplocaties ontdekt, vorig jaar waren dat er 13.

Criminaliteit in buitengebieden

Vergeleken bij de 90 ontdekte dumplocaties in Noord-Brabant vallen de 14 Noord-Hollandse mee, al sloegen ook Noord-Hollandse boswachters onlangs alarm over de toenemende criminaliteit - waaronder drugsdumpingen - in buitengebieden.