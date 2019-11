Boswachters luiden noodklok om toename criminaliteit in natuur: "Roer moet om"

Boswachters slaan alarm om de toenemende criminaliteit in de buitengebieden waar zij toezicht op houden. Omdat het bij confrontaties door de afgelegen ligging vaak lang duurt voordat er versterking is, pleiten groene BOA's net als hun stadse collega's voor bredere beschikbaarheid van veiligheidsmiddelen als vuurwapens, pepperspray en handboeien.

Dat blijkt uit onderzoek onder 242 groene boswachters, iets minder dan de helft van het totaal aantal boa's in Nederland. Vaak zijn zij in dienst van terreinbeheerders, gemeenten, wildbeheereenheden of clubs als Sportvisserij Nederland.

Omdat het aantal groene BOA's afneemt, terwijl de criminaliteit juist toeneemt, worden ze vaker geconfronteerd met criminelen en raken ze sneller betrokken bij geweldsincidenten. Bovendien surveilleren ze vaak alleen, waardoor ze sneller in bedreigende situaties belanden.

Geweld

Bijna 4 op de 5 handhavers zegt dat het aantal incidenten is gestegen. Gemiddeld krijgen ze vijf keer per jaar ter maken met geweld, al melden sommige boswachters tientallen incidenten - met een uitschieter naar 55 - incidenten per jaar. Soms gaat het om criminelen die drugsafval dumpen, maar ook om stropers die de flora en fauna van het gebied bedreigen.

"Het roer moet echt om", zegt één van hen. "Vergeleken met een jaar of tien terug zijn er steeds minder BOA’s in het buitengebied, terwijl bezoekers én illegale activiteiten toenemen."

Door de afgelegen ligging van hun gebieden voelen veel boswachters zich bovendien niet veilig. Als ze de politie om versterking vragen, duurt het gemiddeld 24 minuten voordat ze agenten aan hun zijde hebben. Driekwart van de ondervraagden vindt de samenwerking met de politie momenteel onvoldoende.

Vuurwapen en pepperspray

Het gebrek aan veiligheidsmiddelen vergroot het gevoel van onveiligheid. Ruim 110 BOA's geven aan meer middelen nodig te hebben om goed toezicht te kunnen uitvoeren. In de meeste gevallen zouden ze een vuurwapen, pepperspray, handboeien en/of wapenstok aan hun uitrusting willen toevoegen.

De werkgevers van de BOA's vinden de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk. Ze pleiten ervoor de afname van het aantal groene BOA's een halt toe te roepen, en voor nauwer contact en betere samenwerking met de politie. Ook vragen ze het ministerie om een structurele bijdrage van vier miljoen euro per jaar, om daarmee de opleiding, ondersteuning en uitrusting van de handhavers te financieren.

Daarnaast willen ze met de minister en de politie in gesprek over uitbreiding van het aantal BOA's, om zo de veiligheid in hun gebieden op lange termijn te garanderen. "De aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn mogen niet eenzijdig op het bord van particuliere werkgevers terecht komen", schrijft Natuurmonumenten uit naam van de werkgevers.

Alleen handboeien

Eerder dit jaar besloot justitie dat Noord-Hollandse boswachters voortaan alleen nog maar met handboeien op pad mochten, omdat het geweldsmonopolie bij de politie zou moeten liggen. Na kritiek van de groene boa's kwam de minister op dat besluit terug: ook de wapenstok en pepperspray zouden standaard deel blijven uitmaken van de uitrusting.

NH Nieuws maakte toen onderstaande reportage over boswachter Theo Brouwer. "We moeten onszelf kunnen blijven redden."