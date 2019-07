Goed nieuws voor bezorgde boswachters: pepperspray en wapenstok keren terug

VELSEN-ZUID - Boswachters in de recreatiegebieden in onze provincie krijgen hun wapenstok en pepperspray terug. Dat bericht wordt bevestigd door de Boabond, die onderdeel is van de Nederlandse Politiebond.

"Ik ben onwijs blij dat de publiciteit geholpen heeft", vertelde boswachter Theo Brouwers eerder deze week voor de camera van NH Nieuws. "Ik ben nu weer een vrolijke boswachter, omdat de beleidsmakers inzien dat wij deze middelen nodig hebben."

De boswachters hadden tien veiligheidsmiddelen mee om zich te kunnen verweren als de situatie daar om vroeg. Dat mocht sinds afgelopen maandag niet meer, nadat de politie en het Openbaar Ministerie minister Dekker van Rechtsbescherming hadden geadviseerd de wapens bij de 'groene boa's' af te pakken.

Wapens noodzakelijk

Bij de Boabond werd ook met verbazing gereageerd op het besluit. "Wij denken dat het een fout is geweest en dat het nu - gelukkig - wordt rechtgezet onder druk van de boswachters", stelt Eric Lakenman van de Boabond. "Het is de bedoeling dat de aanvraag om de wapens terug te krijgen zo snel mogelijk de deur uitgaat en dat er dan met hoge prioriteit naar wordt gekeken. Goedgekeurd wordt het sowieso, maar hoe sneller hoe beter. Dan kunnen de boswachters weer bewapend op pad."

De boswachters vinden de wapens noodzakelijk om hun werk goed te kunnen doen. Maandag werkte boswachter Theo al direct met een andere houding. "Het betekent dat ik terughoudend optreed bij risicosituaties", zo beschrijft hij. "Ik hoop daarom dat er snel definitief groen licht komt en dat ik dan de middelen weer mee kan nemen."

Druk op de ketel

Dat het gaat gebeuren staat vast, zo weet de boswachter ook. Maar onduidelijk is of hij snel weer over zijn wapens kan beschikken. "Over wanneer ik ze weer mag gebruiken kan ik weinig zeggen", geeft de boswachter aan. "Ik kan alleen maar hopen dat de goedkeuring snel gaat, want het is nu recreatietijd. Dan heb ik ze nodig."

De boabond gaat de situatie op de voet volgen, want dan kunnen Theo en zijn collega's het werk weer oppakken zoals ze dat al jaren deden. "We houden wel druk op de ketel, want dit moet zo snel mogelijk rechtgezet worden", aldus Lakenman van de Boabond. "Ik weet zeker dat als wij samen met de boswachters de media niet hadden opgezocht het besluit niet zo snel teruggedraaid zou worden. Maar één ding is zeker: de boswachter moet snel weer gewoon zijn werk kunnen doen, inclusief wapens."