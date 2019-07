Boswachters voortaan ongewapend: "Risicosituaties ga ik uit de weg"

VELSEN - De groene boa, beter bekend als de boswachter, surveilleert sinds een paar dagen ongewapend. Tot nu toe kon hij in risicovolle omstandigheden voor zijn veiligheid vertrouwen op pepperspray en een korte wapenstok aan zijn gordel. Maar die zijn sinds 7 juli taboe. Justitie vindt dat het geweldsmonopolie alleen bij de politie ligt, toezichthouders mogen dan ook geen 'geweldsmiddelen' meer dragen.

"Het betekent dat ik terughoudend optreed bij risicosituaties", zegt Theo Brouwer, al tien jaar boswachter in onder meer recreatieschap Spaarnwoude. Als er serieus moet worden ingegrepen, moet de boswachter voortaan de politie inschakelen. "We hebben heel goed contact, dat is het probleem niet", vertelt Brouwer. "Alleen hoe leg ik ze uit waar ze moeten zijn. Het gebied is uitgestrekt en ik ken ieder paadje maar dat geldt niet voor de gemiddelde agent."

Lees ook: Mountainbiker mishandelt boswachter in duingebied Heemskerk

Kogelgaten

Om aan te tonen dat het werk als boswachter niet ongevaarlijk is, laat Brouwer een bord op één van de vele parkeerplaatsen in recreatieschap Spaarnwoude zien. Het bord zit vol gaten. "Kogelgaten", zegt Brouwer. "En niet door kogels uit een luchtdrukwapen. Niet dat mijn pepperspray hier iets geholpen had maar het illustreert wel dat het bos niet alleen bevolkt wordt door wandelaars en brave recreanten."

Lees ook: Boswachter over natuurbranden in 't Gooi: "Het heeft behoorlijk impact op je"

Volgens Brouwer zijn de knuppel en pepperspray aan zijn riem vooral preventief, hij heeft ze in de tien jaar dat hij in het bos surveilleert niet of nauwelijks hoeven gebruiken. "Vooral groepen jongeren die je aanspreekt zullen toch minder snel rare dingen doen als je die dingen kan gebruiken."

Publiciteit

De boa's hopen dat de publiciteit die nu rond de bewapening ontstaat ertoe leidt dat de beslissing van justitie heroverwogen wordt. "Mensen weten nu niet dat de boswachter het voortaan zonder geweldsmiddelen moet doen en datzelfde geldt voor veel gemeenteraadsleden en burgemeesters. We hopen dat die hun stem laten horen als ze het ontdekken."