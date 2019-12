Zaandammers snuiven met burgemeester Hamming tegen drugsdumping

Een anijsachtige geur was vanochtend te ruiken op de Gedempte Gracht in Zaandam. Winkelend publiek kon een idee krijgen hoe een XTC-laboratorium of dumpplek kan ruiken. Burgemeester Jan Hamming nam ook een kijkje: "We hebben de ogen, oren én neuzen van onze inwoners nodig."

Dat vertelde hij voor de camera van RTV Zaanstreek . De afgelopen acht maanden hebben in Noord-Holland veertien dumpingen van chemisch afval plaatsgevonden. "We zijn erop gespitst om die rotzooi de stad uit te krijgen", aldus de burgemeester.

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen: "Als u onraad ruikt, meld het dan bij de politie of Misdaad Anoniem." Belangrijk, zegt Hamming, want de gevaren zijn groot: "Ik heb het zelf ook gezien bij een laboratorium dat werd ontmanteld. Dat was boven een winkel, er stonden allemaal zoutzuurvaten. Als dat was gaan lekken, waren er vele doden gevallen."

"Maakt jeugd kapot"

Het aantal meldingen over drugs is de afgelopen tijd gestegen. Hamming hoopt dat Zaankanters XTC-labs nu ook beter herkennen: "Deze rotzooi maakt onze jeugd kapot en het ontwricht onze samenleving. Het feit dat dit steeds meer op de oppervlakte - op straat en onze wijken - invloed heeft, daar maak ik me buitengewone zorgen over. Dat moeten we zien terug te dringen."