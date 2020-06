Berkhouter geschokt om drugslab in verhuurde loods: "Gewoon onder mijn neus gebeurd"

BERKHOUT - De schrik zit er goed in bij de eigenaar van een loods in Berkhout. Gisteren kwam een zwaarwapende politiemacht zijn terrein op om een drugslab op te rollen. Daarin werd de harddrug crystal meth geproduceerd.

"Ik ging net naar m'n werk en toen zag ik politieauto's, zwarte bussen met mannen die speciale pakken aanhadden en grote wapens droegen. Ik dacht: 'Wat is hier aan de hand?' Ik had het niet verwacht", zegt een buurjongen.

De politie bevestigt dat de man geen verdachte is, en dat er ook nog niemand is aangehouden. Omdat onzeker was wat zou worden aangetroffen op het terrein werd de inval groots aangepakt. De directe omgeving werd afgezet en de politie werd ondersteund vanuit de lucht door een helikopter en een zwaar bewapend arrestatieteam.

Anonieme tip

Volgens burgemeester Jan Franx is een tip de reden geweest voor de politie-inval. "We doen mee het project 'Schimmige schuren' waarbij we mensen in Koggenland vragen een melding te doen wanneer ze iets verdachts zien. Dit is gemeld via Misdaad Anoniem, dus het project werkt."

De burgemeester komt kijken hoe de ontmanteling van het lab verloopt. Omdat er gewerkt werd met gevaarlijke chemicaliën, wordt dat gedaan door een gespecialiseerd team van de politie. "Gelukkig is er niks gebeurd. Aan de ene kant ben ik geschrokken, maar ik ben niet verbaasd. Want het gebeurt in heel Nederland, dus het was een optelsommetje dat het ook een keer in Koggenland zou gebeuren, maar dit wil je niet."